Manovra:giornata di riunioni,si parte da scuola e superbonus

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Giornata fitta di riunioni per la maggioranza che cerca di sciogliere i nodi sulla legge di Bilancio. Alle 9 i rappresentanti dei partiti si sono confrontati in videoconferenza sulla scuola, uno dei temi su cui si cerca la convergenza negli emendamenti. Alle 10 è stato affrontato il superbonus, riunione seguita dagli incontri bilaterali in presenza in commissione Bilancio al Senato fra il governo e i partiti, a cominciare dal M5s. Alle 11.45, secondo il programma condiviso, si terrà quello fra esecutivo e Lega (11.45), poi toccherà a Forza Italia (12.30), Pd (13.15), Leu (14), Italia viva (14.45) e Autonomie (15.30). (ANSA).