Legale, Zaki potrebbe essere liberato già oggi

(ANSA) - MANSURA, 07 DIC - Patrick Zaki potrebbe essere liberato già oggi, anche se al momento non si hanno certezze. Lo riferisce all'ANSA una legale dello studente egiziano precisando che lo studente sarà prima trasferito da Mansura al carcere egiziano di Tora. A Zaki, secondo quanto si apprende, non è stato imposto l'obbligo di firma in vista della prossima udienza, fissata il primo febbraio. (ANSA).