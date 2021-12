Brusaferro, in Italia 11 casi Omicron e altri casi sospetti

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Attualmente in Italia ci sono 11 sequenze di variante Omicron, altre sono sospette, e colpiscono più regioni", ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Pa di Bolzano. "Riguardano casi di persone che avevano transitato in Sud Africa o loro contatti stretti ". Lo ha spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli "Obblighi vaccinali e rafforzamento certificazioni verdi Covid-19". (ANSA).