Tim: Grillo,azionariato Telecom forte e stabile solo con Cdp

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Le Tlc sono un settore strategico per la digitalizzazione del Paese, ad elevata intensità di capitale, che richiede margini elevati e strutture patrimoniali solide per finanziarli. Per competere in questo contesto Telecom Italia deve ritrovare stabilità di azionariato, condizione che CdP può garantire". Così Beppe Grillo in un post sul suo blog.

"CdP può dare finalmente la stabilità all'azionariato di Telecom che manca da oltre 20 anni e che la sottopone ciclicamente a processi di crisi oramai quasi irreversibili." (ANSA).