Manovra: FI insiste, 3 miliardi per allargare taglio Irap

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Abolizione dell'Irap per le persone fisiche e le società di persone: è la proposta contenuta in uno dei circa 170 emendamenti alla manovra indicati come 'segnalati' da Forza Italia. L'abolizione per queste categorie dal primo gennaio 2022 dell'imposta regionale sulle attività produttive, ha oneri stimati in 3 miliardi di euro. (ANSA).