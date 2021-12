Isole Salomone: il premier supera la sfiducia

(ANSA) - HONIARA, 06 DIC - Il premier delle Isole Salomone Manasseh Sogavare ha superato il voto di sfiducia in parlamento e resterà al governo. Lo ha annunciato lo speaker, John Patteson Oti, precisando che la mozione dell'opposizione è stata sconfitta 15 a 32. C'era grande tensione nella capitale alla vigilia di questo voto con la polizia che aveva istituito posti di blocco attorno al parlamento e isolato le strade del centro.

L'opposizione ha presentato una mozione per estromettere Sogavare accusandolo di corruzione e utilizzando fondi cinesi per sostenere il suo governo. (ANSA).