Nyt, spunta accusa di molestie anche contro Chris Cuomo

(ANSA) - WASHINGTON, 05 DIC - Spunta anche un'accusa di molestie contro Chris Cuomo dietro la decisione della Cnn di licenziarlo in tronco dopo averlo inizialmente sospeso per la diffusione di nuove carte processuali nell'indagine che riguarda il fratello ed ex governatore di Ny Andrew Cuomo, da cui era emerso un ruolo attivo del conduttore per aiutarlo nella gestione della strategia comunicativa. Lo scrive il New York Times. La nota avvocata Debra Katz ha informato l'emittente dell'accusa, mossa da una ex collega più giovane di un altro network e non collegata alla vicenda del fratello Andrew.

