Il Papa ad Atene, c'è un arretramento della democrazia

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Qui è nata la democrazia. Non si può tuttavia che constatare con preoccupazione come oggi, non solo nel Continente europeo, si registri un arretramento della democrazia". Lo ha detto papa Francesco parlando alle autorità greche ad Atene, sottolineando che la democrazia "richiede partecipazione e coinvolgimento di tutti e dunque domanda fatica e pazienza, mentre l'autoritarismo è sbrigativo e le facili rassicurazioni proposte dai populismi appaiono allettanti". Bergoglio ha poi osservato che l'Ue, "lacerata da egoismi nazionalistici, anziché essere traino di solidarietà, alcune volte appare bloccata e scoordinata". Ed ha auspicato che "gli impegni nella lotta contro i cambiamenti climatici non siano di facciata, ma vengano seriamente attuati".

