Capo negoziatore Iran all'ANSA, 'non faremo marcia indietro'

(ANSA) - TEHERAN, 04 DIC - L'Iran "non farà marcia indietro" sulle sue richieste per riattivare l'accordo sul nucleare del 2015. Lo ha detto in un'intervista esclusiva all'ANSA il capo negoziatore di Teheran, il vice ministro degli Esteri Ali Bagheri Kani, aggiungendo che poiché sono stati gli Usa a uscire da quell'intesa nel 2018, spetta a loro fare il primo passo. Le proposte iraniane, ha aggiunto Bagheri Kani, sono "documentate e logiche" e pertanto possono essere usate come base per i negoziati. (ANSA).