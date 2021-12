Arrestati i genitori del 15enne autore strage di Detroit

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Sono stati arrestati oggi a Detroit i genitori di Ethan Crumbley, il quindicenne incriminato per terrorismo, omicidio e tentato omicidio nella sparatoria alla Oxford High School alla periferia di Detroit, dove sono morti quattro studenti e ne sono rimasti feriti sette. Lo ha detto alla Cnn Rudy Harper, portavoce della polizia della città americana. James e Jennifer Crumbley erano scomparsi poche ore prima di essere a loro volta incriminati per omicidio involontario per le negligenze nella vicenda. (ANSA).