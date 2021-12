Violenza donne: Bonetti, piano strategico per la tutela

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "C'è un impegno di tutto il governo, con grande convinzione, nel contrasto alla violenza maschile contro le donne". Lo dice la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti in conferenza stampa. "C'è una strategia contro la violenza maschile sulle donne. Il Cdm ha approvato un disegno di legge che passerà all'esame che introduce norme per la tutela delle donne vittime di violenza, per la loro protezione e sicurezza. Per loro e per i loro figli. C'è un intervento importante anche per gli orfani di femminicidio. Nessun alibi, non si può tollerare questo fenomeno aberrante", aggiunge.

