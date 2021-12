Salvini: direttiva Bolkestein deve essere smontata tutta

(ANSA) - CAGLIARI, 03 DIC - "La direttiva Bolkestein deve essere smontata pezzo per pezzo e riga per riga non solo per i balneari, ma anche per altre categorie". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento con Cagliari, dove si sono tenuti gli stati generali dei balneari dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha prorogato le concessioni sulle spiagge italiane sino al 31 dicembre 2023.

"Guardate la vicenda Tim - ha aggiunto - se si lascia che sia solo il mercato a decidere, senza la valutazione degli investimenti, per l'Italia non va bene". (ANSA).