Manovra:fonti Lega,ok altri 300mln per caro bollette

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Soddisfazione della Lega per altri 300 milioni che il governo ha deciso di recuperare da risparmi di spesa - senza toccare patrimoni, risparmi e lavoro - e che serviranno a calmierare gli aumenti delle bollette di luce e gas. In Parlamento la Lega chiederà di fare ancora di più, recuperando risorse dagli sprechi del reddito di cittadinanza".

E' quanto riferiscono fonti della Lega in una nota. (ANSA).