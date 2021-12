Manovra: non c'è intesa Cdm, salta contributo solidarietà

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Non sarà introdotto il contributo di solidarietà per i redditi più alti, per far fronte al rincaro delle bollette. Lo si apprende al termine del Consiglio dei ministri. La misura è stata cassata vista la spaccatura del governo e la contrarietà di Lega, Fi e Iv. (ANSA).