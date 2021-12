Hit parade Disumano di Fedez ai vertici classifiche

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Fedez conquista il primo posto della classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti nella settimana dal 26 novembre al 2 dicembre con "Disumano", nuovo album uscito venerdì 26 novembre, e il podio della classifica singoli con "Sapore" feat. Tedua. Posizione #1 per "Disumano" anche nella classifica dei vinili. Un successo importante poiché Fedez fa sapere che parte del ricavato delle vendite dell'album verrà devoluto alla Fondazione Together To Go Onlus (Tog), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Dopo il videoclip di "Morire morire", brano apripista dell'album, è online il videoclip ufficiale di "Un giorno in pretura", una delle tracce più discusse del nuovo disco, realizzato dal noto vignettista Vauro Senesi che con la sua arte e la sua creatività dà vita alle parole del brano, rendendole ancora più impattanti. "Disumano" è un album di 20 tracce, in cui Fedez racconta altrettanti capitoli della sua vita, ricco di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati del panorama musicale attuale: oltre a Tedua, Fedez coinvolge Dargen D'Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale dell'album è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a Dade, Dargen D'Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers. Fedez incontrerà i fan il 12 dicembre alle 14.00 a Roma nella Discoteca Laziale.

Fedez spinge dalla vetta al secondo posto della classifica degli album più venduti Marracash con "Noi, loro, gli altri".

Stabile sul terzo gradino troviamo invece Vasco Rossi con "Siamo qui". Segue "30" di Adele che perde due posizioni fermandosi al numero quattro della top ten. Stabile al quinto posto troviamo "Blu celeste" di Blanco. (ANSA).