Tragedia sul set: Baldwin, 'non ho premuto il grilletto'

Non ho premuto il grilletto della pistola che ha ucciso la direttrice della fotografia sul set del film Rust. Lo ha detto Alec Baldwin nella sua prima intervista televisiva dopo la tragedia, sulla Abc.

"Il grilletto non è stato premuto, non punterei mai una pistola contro qualcuno", ha affermato l'attore che in un'anticipazione dell'intervista appare devastato e scosso da quanto accaduto.(ANSA).