Tim: sindacati, Governo non ha un'idea, non sa cosa fare

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Usciamo da qui con ancora più incertezze. Le risposte sono state molto variegate. Il Governo non ha ancora deciso sulla strada da prendere. Si attende l'Opa ma non hanno per niente una visione del progetto, un'idea. Siamo preoccupati, navighiamo a vista. E' bene che il Governo di pronunci perche' questo e' un settore strategico per il Paese".

Cosi' i sindacati di categoria Uilcom nazionale, Fist Cisl, Slc Cgil e Ugl nazionale Tlc dopo l'incontro la Mise con il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti e dell'Innovazione tecnologica Vittorio Colao sulla vicenda Tim. I sindacati ora attendono di essere riconvocati. (ANSA).