Onu: necessari aiuti record di 41 mld dlr per il 2022

(ANSA) - GINEVRA, 02 DIC - L'Onu chiede per il 2022 un record di 41 miliardi di dollari per far fronte al crescente fabbisogno di aiuti in tutto il mondo in un momento in cui la pandemia di Covid continua a dilagare e il cambiamento climatico ed i conflitti spingono sempre più persone sull'orlo della carestia. Lo ha reso noto l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), secondo cui 274 milioni di persone nel mondo - una su 29 - avranno bisogno di una qualche forma di assistenza di emergenza l'anno prossimo. La somma rappresenta un aumento del 17% rispetto al record di 35 miliardi chiesti per quest'anno. (ANSA).