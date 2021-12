Biden esclude uno shutdown domani

(ANSA) - WASHINGTON, 02 DIC - Joe Biden ha escluso uno shutdown domani, allo scadere dei termini. Alla domanda se venerdì ci sarà la chiusura delle attività del governo, il presidente ha risposto con un secco "no". Biden ha riferito inoltre di aver parlato con i leader dem e repubblicano del Senato, l'aula dove un paio di esponenti del Grand Old Party minaccia di fare ostruzionismo sull'accordo bipartisan già annunciato, per protestare contro l'obbligo vaccinale. (ANSA).