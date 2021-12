Ue, riviste regole di asilo per Polonia-Lettonia e Lituania

(ANSA) - BRUXELLES, 01 DIC - La sospensione di alcune regole su asilo e rimpatri Ue dando maggiore flessibilità a Polonia, Lettonia e Lituania. E' questa la proposta "straordinaria e valida per 6 mesi" che la Commissione Ue recapita al Consiglio europeo come nuova misura contro "l'attacco ibrido" della Bielorussia. La proposta prevede procedure nazionali semplificate per i rimpatri e l'estensione del periodo di registrazione per le domande di asilo a 4 settimane, invece del tetto di 10 giorni previsto in via generale. Gli Stati potranno decidere "luoghi specifici" per la permanenza temporanea dei migranti.

"Ottomila migranti finora hanno attraversato le frontiere e si trovano in Lituania, Polonia o Lettonia, in centri di accoglienza. Diecimila migranti sono arrivati in Germania. I numeri sono contenuti, non è una crisi migratoria ma un attacco ibrido. La situazione di questi migranti ha bisogno del nostro aiuto", spiega la Commissaria per gli Affari Interni Ylva Johansson sottolineando come la proposta di maggiore conformità non deroga ai principi europei e viene avanzata sulla base dell'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede misure straordinarie a favore di alcuni Stati membri, che il Consiglio deve approvare a maggioranza qualificata. Nella proposta si prevede che lo Stato, nella porocedura di frontiera, abbia fino a 16 settimane per rispondere ad una domanda di asilo a meno che non sia in grado di assistere un richiedente con problemi di salute. "Non stiamo legalizzando i respingimenti", sottolinea Johansson rispondendo ad una delle domande dei cronisti. (ANSA).