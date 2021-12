Etiopia: governo, riconquistata Lalibela patrimonio Unesco

(ANSA-AFP) - ADDIS ABEBA, 01 DIC - L'Etiopia ha dichiarato oggi che le forze del governo federale hanno ripreso il controllo del sito di Lalibela, patrimonio mondiale dell'Unesco conquistato dai ribelli del Tigrè lo scorso agosto nella guerra che contrappone le due parti da oltre un anno. La scorsa settimana il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, è partito per il fronte con l'obiettivo di guidare i soldati in prima linea dopo che i ribelli avevano dichiarato la conquista di ampie parti del territorio nazionale nella loro avanzata verso la capitale, Addis Abeba.

Oggi le forze fedeli ad Abiy hanno annunciato di aver "conquistato la storica città di Lalibela", nella regione degli Amhara e famosa per le sue chiese monolitiche del XII secolo scavate nella roccia, nonché di aver ripreso anche il controllo del suo aeroporto internazionale. Nel comunicato si aggiunge che le forze a favore del governo stanno "marciando nella città di Sekota", sempre nella stessa regione confinante con il Tigrè, a nord dell'Etiopia, mentre ci sono dei combattimenti fino a Debre Sina, città ubicata a meno di 200 chilometri da Addis Abeba.

