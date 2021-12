Covid: Kyriakides, sarà un inverno impegnativo

(ANSA) - BRUXELLES, 01 DIC - "L'elevata trasmissibilità della variante Delta, un gap immunitario significativamente elevato e l'allentamento degli interventi non farmaceutici ci regaleranno un inverno impegnativo". Lo afferma la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides in una conferenza stampa sulle nuove misure Covid.

"L'emergere di Omicron non fa che aumentare l'urgente necessità di vaccinare e rafforzare la nostra immunità al fine di spezzare le catene di trasmissione - aggiunge -. Dove necessario, devono essere introdotte misure di salute pubblica efficaci, compreso il distanziamento sociale e le mascherine.

Dobbiamo agire rapidamente e con decisione per limitare la diffusione del virus e mitigarne l'impatto". (ANSA).