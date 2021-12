Bollette: Nomisma, senza interventi Stato a gennaio gas +50%

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Senza interventi del governo, al primo gennaio le bollette del gas aumenteranno del 50%, quelle dell'eletticità almeno del 17%, ma forse del 25%. E' la previsione di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.

"Le tariffe del gas sono decise ogni trimestre dall'Arera, sulla base dei prezzi internazionali - spiega Tabarelli -. Ma questi, dopo essere rimasti tranquilli per dieci anni, alla metà del 2021 sono impazziti, e oramai sono fuori controllo. Nel trimestre ottobre-dicembre 21, la tariffa Arera è 0,95 euro al metro cubo. Ma dato l'andamento dei mercati internazionali, senza un intervento dello stato per calmierare, nel trimestre gennaio-marzo 22 si arriverà a 1,40 euro".

Stesso discorso per la bolletta elettrica, che dipende direttamente dal prezzo del metano, visto che buona parte della corrente è prodotta da centrali a gas. (ANSA).