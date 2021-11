Svezia: Andersson eletta premier per la seconda volta

(ANSA) - STOCCOLMA, 30 NOV - La socialdemocratica Magdalena Andersson è stata eletta premier della Svezia per la seconda volta. Andersson era diventata la prima donna alla guida del Paese scandinavo una settimana fa ma si era dimessa dopo qualche ora in seguito alla bocciatura della manovra finanziaria da lei proposta.

Ora Magdalena Andersson, celebrata come la prima premier donna della Svezia, ci riprova. La socialdemocratica, 54 anni, già ministra delle Finanze, è stata rieletta con 101 voti a favore, 173 contrari e 75 astenuti, ma in base al sistema svedese un candidato premier non ha bisogno della maggioranza favorevole, basta che non ce ne sia una contraria di almeno 175 deputati. La riconferma di Andersson si annuncia comunque tutta in salita, a partire dai numeri: anche il 24 novembre scorso, era stata eletta premier per un soffio con 117 voti favorevoli, 57 astenuti e 174 contrari. Ma, alla fine di un pomeriggio tormentato, la neo premier era stata costretta alle dimissioni dopo la bocciatura della manovra finanziaria da lei proposta.

(ANSA).