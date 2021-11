Quirinale: Conte, Berlusconi non è nostro candidato

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Fermo restando che ci confronteremo all'interno del Movimento con i parlamentari, che hanno la massima responsabilità perché sono loro che devono scrivere un nome nel segreto dell'urna, ho già detto rispetto al leader di Forza Italia che non e' il nostro candidato". Lo afferma Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle entrando all'Assemblea di Confartigianato.

"Io non ho aperto oggi al dialogo con la destra per il Quirinale - risponde a chi gli chiedeva se le ultime dichiarazioni fossero un'apertura al centrodestra - ho sempre detto sin dall'inizio che andremo a scegliere una persona che rappresenterà e garantirà l'unita nazionale", poi "certo bisogna confrontarsi per trovare una persona che sia il più rappresentativa possibile". (ANSA).