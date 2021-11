Omicron spaventa le borse europee. Milano apre a -1,5%

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Apertura in forte ribasso per le Borse europee che tornano a scontare l'incertezza legata alla variante Omicron del coronavirus e la preoccupazione che possa frenare la ripresa economica. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in calo dell'1,46%, a 25.661 punti, a Londra l'indice Ftse 100 cede l'1,04% a 7.035 punti, a Francoforte il Dax perde l'1,07% a 15.117 punti mentre a Parigi il Cac 40 arretra dell'1,43% a 6.679 punti.

L'avvio negativo delle Borse europee segue la chiusura in rosso di quelle asiatiche. Un andamento condizionato dalle parole del ceo di Moderna, Stéphane Bancel, che al Financial Times ha detto di attendersi un "calo sostanziale" dell'efficacia dei vecchi vaccini contro la nuova variante e la necessità di alcuni mesi prima di poter avviare un produzione su larga scala di nuovi vaccini. (ANSA).