Migranti: Turchia, 65 persone soccorse nell'Egeo

(ANSA) - ISTANBUL, 30 NOV - La Guardia costiera turca ha fatto sapere di aver soccorso 65 migranti che tentavano di raggiungere le isole greche a partire dalla costa turca sul mare Egeo. In un comunicato si legge che 30 migranti sono stati soccorsi a largo di Cesme e altri 35 vicino a Menderes, due località in provincia di Smirne, la più grande città turca sulla costa egea. I gommoni su cui viaggiavano sarebbero stati respinti dalle navi della guardia costiera greca secondo il comunicato delle autorità turche. I migranti, la cui nazionalità non è indicata, sono stati successivamente trasferiti in centri di accoglienza.

Ankara accusa regolarmente Atene di respingere illegalmente migranti che tentano di arrivare nelle isole greche imbarcandosi su gommoni che partono dalla costa turca.

In base a un accordo del 2016, la Turchia riceve dall'Unione Europea finanziamenti per la gestione dei quasi 5 milioni di rifugiati che ospita e per impedire loro di tentare di raggiungere illegalmente l'Europa. (ANSA).