Manovra: Lega a Draghi,fondi da Reddito contro caro-bollette

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "La delegazione della Lega ha espresso al presidente del Consiglio Mario Draghi forte preoccupazione per il caro-bollette, che rischia di ridimensionare i vantaggi del taglio delle tasse, suggerendo di intervenire recuperando risorse dalla riforma del Reddito di Cittadinanza. L'obiettivo della Lega è aiutare in modo concreto famiglie e imprese, mantenendo il sussidio solo per alcune categorie ben precisate". E' quanto si legge in una nota al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla manovra. (ANSA).