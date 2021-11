M5S: 24.360 hanno detto sì a 2xmille, l'esito del voto

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Su 131.760 aventi diritti al voto sono stati 33.967 i votanti per i due quesiti al voto per gli iscritti M5s. Ecco i risultati della votazione comunicati sul blog del Movimento.

Sui 4 milioni delle restituzioni sono state espresse 62.438 preferenze che saranno così suddivise: Anpas - Associazione nazionale pubbliche assistenze ha ricevuto 7.711 preferenze pari al 12,35% del totale; CNR - Consiglio Nazionale Ricerche - per Progetti di ricerca ha ricevuto 15.982 preferenze pari al 25,60% del totale; Emergency ha ricevuto 14.652 preferenze pari al 23,47% del totale; Gruppo Abele Onlus ha ricevuto 1.295 preferenze pari al 2,07% del totale; Lega del Filo d'Oro ha ricevuto 8.696 preferenze pari al 13,93% del totale; Medici Senza Frontiere ha ricevuto 11.127 preferenze pari al 17,82% del totale; Nove Onlus - Emergenza Afghanistan ha ricevuto 2.975 preferenze pari al 4,76% % del totale".

Sulla proposta di richiedere l'accesso al finanziamento del 2ž1000 e al finanziamento privato in regime fiscale agevolato mediante iscrizione al registro nazionale di cui al D.L.

143/2013, "hanno votato SI in 24.360" mentre "hanno votato NO in 9.531". "Pertanto la proposta è approvata", si legge sul blog.

