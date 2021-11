Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+1,06%)

(ANSA) - TOKYO, 30 NOV - La Borsa di Tokyo tenta un recupero a inizio seduta, in scia alla ripresa dei listini globali internazionali e in attesa delle indicazioni dalla Cina sul settore manifatturiero, mentre non si attenuano i timori di un'espansione dei contagi da Covid-19 per via della nuova variante del virus individuata in Sudafrica. In apertura il Nikkei avanza dell'1,06% a quota 28.583.08, aggiungendo quasi 300 punti. Sul fronte valutario lo yen è poco variato sul dollaro a un livello di 113,80 e sull'euro a 128,50. (ANSA).