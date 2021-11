Twitter: Jack Dorsey si appresta a lasciare guida

(ANSA) - NEW YORK, 29 NOV - Jack Dorsey si appresta a lasciare la guida di Twitter. Lo riporta la stampa citando alcune fonti, secondo le quali Dorsey dovrebbe annunciare a breve il suo passo indietro. Non è chiaro chi prenderà il suo posto come amministratore delegato. E il titolo di Twitter vola a Wall Street all'avvio delle contrattazioni e arriva a guadagnare il 10%. (ANSA).