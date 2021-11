Salvini, domani vedrò Draghi, parlerò di riduzione bollette

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Il Nucleare di quarta generazione utile e pulito. Non partecipare alla sperimentazione sarebbe un suicidio. L'Italia ha bisogno di autosufficienza energetica". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini un una conferenza stampa a Montecitorio sulla Manovra in cui annuncia che domani incontrerà il presidente del Consiglio Mario Draghi.

"Il tempo che avremo a disposizione con Draghi - dice - lo useremo al massimo per la riduzione delle bollette". (ANSA).