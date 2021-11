M5S: Conte, unici a restituire parte stipendi, 4 milioni

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il voto sulle restituzioni "è una ricorrenza ormai tradizionale per il Movimento 5 Stelle: dobbiamo decidere sulla restituzione di parte degli stipendi dei nostri parlamentari alla collettività. Siamo orgogliosamente l'unica forza politica che considera questo atto un dovere etico e morale. Parliamo di 4 milioni di euro che voi tutti, quali componenti della comunità del Movimento, potrete decidere a chi destinare tra una rosa di enti e associazioni che operano nei campi della salute, della ricerca, dell'inclusione sociale e della cooperazione internazionale". Così Giuseppe Conte su Fb.

"Vi anticipo - aggiunge - che abbiamo un'altra consistente somma di denaro, oltre 3 milioni e mezzo di euro, che destineremo invece a più specifici progetti, anche di portata territoriale. Stiamo preparando anche in questo caso una lista di proposte che porteremo in votazione prossimamente, entro la fine del mese di dicembre di quest'anno". (ANSA).