Fico a Parigi, intesa per rafforzare rapporto fra parlamenti

(ANSA) - PARIGI, 29 NOV - A pochi giorni dalla firma del Trattato del Quirinale, venerdì scorso a Roma, il presidente dell'Assemblea Nazionale francese Richard Ferrand e il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico hanno concluso a Parigi un protocollo d'intesa interparlamentare il cui obiettivo è rafforzare la cooperazione e la concertazione tra le due assemblee.

Rivolgendosi ai cronisti riuniti all'Istituto italiano di cultura dopo la firma dell'accordo, Fico ha reso omaggio a questo "giorno importante", per "un lavoro che assieme al presidente dell'Assemblea Nazionale francese, Ferrand, stavamo cercando di attuare da un po' di tempo", poi temporaneamente interrotto dal Covid. "Un accordo bilaterale all'interno dell'Unione europea - ha proseguito Fico a Parigi - può far sì che oggi nasca un fronte importante anche per far cambiare alcuni paradigmi all'Europa. Quindi è molto importante una visione bilaterale rinforzata all'interno di un multilateralismo europeo". (ANSA).