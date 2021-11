Dl fisco: slittano lavori,verso maratona notturna su emendamenti

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Slitta alle 20 la commissione Bilancio del Senato, che era convocata alle 17.30 con all'ordine del giorno i pareri sugli emendamenti al dl fiscale, sui quali cui in serata dovrebbe cominciare a votare la commissione Finanze. Non è escluso che ci sia un rallentamento dei lavori anche se, da quanto riferiscono fonti parlamentari, l'obiettivo è concludere l'esame del provvedimento in commissione Finanze nella notte. Poi in Aula il dl fiscale sarà presentato con un maxiemendamento del governo, su cui dovrebbe essere posta la fiducia.

Fra le forze politiche di maggioranza, a quanto si apprende, è previsto anche un approfondimento per cercare un punto di caduta politico su alcuni emendamenti all'articolo 11, in materia di lavoro: un tema su cui si confrontano, in particolare, la visione più flessibile di Forza Italia con quella del M5s che è per un mercato più rigido. Si attende anche la riformulazione da parte del governo della norma con le modifiche sul Patent Box. (ANSA).