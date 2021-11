Cinema: incassi, Encanto di Disney subito in vetta

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Nonostante l'uscita di tre nuovi film nel weekend il botteghino delle sale italiane non decolla, sicuramente a causa della situazione generata dalla pandemia, registrando ancora un -9% di incassi, rispetto alla settimana precedente: 4.220.905 euro, contro 4.629.368.

E' "Encanto", 60/o film d'animazione della Disney, diretto da Byron Howard e Jared Bush, assieme alla co-regista Charise Castro Smith, appena uscito in 532 sale italiane, a conquistare la vetta della classifica Cinetel dei film più visti dell'ultimo fine settimana di novembre, quello compreso dal 25 al 28, con un incasso di 1.661.608 euro, 1.789.910 guadagnati in cinque giorni dall'uscita. Il film, insieme a Raya e l'ultimo drago, ha segnato l'ottava volta che due classici Disney sono stati distribuiti nello stesso anno. Ambientato in un luogo magico tra le montagne della Colombia, il cartoon vede al centro della scena una dinastia la cui epica avventura, complice l'esplosione di colori veicola riflessioni profonde. Da dicembre, Encanto sarà su DisneyPlus.

Encanto spinge dalla vetta al numero due della top ten Ghostbusters: Legacy, film di fantascienza diretto da Jason Reitman, con Mckenna Grace e Finn Wolfhard, che guadagna 580.490 euro, 1.832.345 in due settimane dall'uscita.

Scende dalla seconda alla terza posizione Eternals, film di fantascienza targato Marvel Studios e distribuito da Disney, diretto da Chloé Zhao, con Angelina Jolie e Richard Madden.

Incasso, 343.555 euro, 8.039.941 in quattro settimane di programmazione. Quarto e quinto posto per due new entry: al numero 4 troviamo Una famiglia mostruosa, commedia horror comica di Volfango De Biasi i cui personaggi ricordano quelli della famiglia Addams, che registra 312.903 euro in quattro giorni; al numero 5 Resident Evil: Welcome to Raccoon City, regia di Johannes Roberts, il reboot dedicato a Resident Evil, la nota serie di videogiochi creata nel 1996, è basato sulle radici del gioco e sul mondo horror, e racconta gli eventi dei primi due giochi: 271.891 euro in quattro giorni. (ANSA).