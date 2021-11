Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-1,26%)

(ANSA) - TOKYO, 29 NOV - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in calo, accentuando le pesanti perdite di venerdì sui listini globali in scia ai timori di un'espansione dei contagi da Covid-19 per via della nuova variante del virus originata in Sudafrica. In apertura l'indice di riferimento Nikkei cede l'1,26% a quota 28.390.38, lasciando sul terreno 361 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è tornato ad apprezzarsi sul dollaro a un valore di 113,70 e sull'euro a 128,40. (ANSA).