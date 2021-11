Trump jr loda le proteste no vax in Europa, 'americani pecore'

(ANSA) - WASHINGTON, 28 NOV - Donald Trump junior, primogenito dell'ex presidente americano, loda l'ondata di proteste no vax e no green pass in Europa e accusa gran parte degli americani di non fare lo stesso: "Sono come delle pecore, e restano seduti a guardare invece di lottare contro ogni restrizione imposta a causa della pandemia".

L'intervista è stata rilasciata a Fox News e cade nelle ore in cui anche negli Usa dilaga l'allarme per la possibile diffusione della nuova variante Omicron del Covid 19. Donald Junior ha anche puntato il dito sui principali media americani rei, a suo modo di vedere, di tacere sulle manifestazioni in Europa. "Vogliono essere sicuri che nessuno sappia quello che accade e si renda conto che la libertà può veramente esistere in alcune parti del mondo". (ANSA).