Serie A: 4-0 alla Lazio, Napoli solo in testa

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - Il Napoli batte la Lazio 4-0 nel posticipo della 14/a giornata di serie A, giocato allo stadio Maradona, e sale da solo in vetta alla classifica, a +3 sul Milan e +4 sull'Inter. Priva di Osimhen e Anguissa, la squadra di Spalletti salta subito al collo dei biancocelesti, in nero per l'occasione, e dopo 10' è già sul 2-0 con Zielinski e Mertens che, con una pennellata ancor più spettacolare della pregevole danza del raddoppio, alla mezz'ora porta il risultato sul 3-0, chiudendo la contesa, ma non il punteggio, coronato nella ripresa da Fabian Ruiz con una nuova prodezza balistica.

Missione compiuta per Spalletti e messaggio chiaro alle rivali, nella serata dedicata all'indimenticabile Diego Maradona: gli azzurri hanno tutto per puntare allo scudetto. (ANSA).