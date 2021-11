Fisco: Landini, non siamo disponibili a fare da spettatori

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "La trattativa sul fisco se c'è non può essere che ci convocano per dirci cosa ha deciso la maggioranza e per informarci. Il governo e i partiti devono sapere che se pensano che questo è il rapporto con i lavoratori non si va da nessuna parte. Non siamo disponibili a fare da spettatori".

Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: "Per fare una vera riforma fiscale servono più di 8 miliardi, questi primi 8 devono cominciare ad aumentare i redditi da lavoro e da pensione a partire da quelli più bassi, non ci può essere un'operazione che tutela i redditi medio alti". (ANSA).