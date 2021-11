Covid: Bianchi, no ritorno in Dad, scuola è posto più sicuro

(ANSA) - VERONA, 27 NOV - "Stiamo lavorando per non ritornare alla Didattica a distanza. Oggi nel mondo della scuola i contagi sono ancora molto limitati". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, durante la sua visita a Veronafiere a Job&Orienta 2021.

"Stiamo lavorando - ha aggiunto - non solo per evitare la Dad, che è stata un momento importante e che ha permesso a molti di avvicinarsi al digitale. Stiamo evitando questa idea della paura, questa idea di diffidare l'uno degli altri. La scuola rimane il posto più sicuro", ha proseguito Bianchi. Il ministro ha affrontato anche il tema del Pnrr. "La riforma dell'orientamento - ha spiegato - è una delle riforme cruciali nel Piano di ripresa e resilienza. Stiamo lavorando moltissimo con tutte le scuole d'Italia". (ANSA).