Quirinale: Toti, centrodestra pronto, si incontri per ragionare

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - "Credo che il centrodestra sia pronto, che debba incontrarsi e fare ragionamenti responsabili e seri perché c'è bisogno che al Quirinale salga, chiunque esso sia, una personalità in grado di coinvolgere il più possibile le forze politiche come ə stato fatto con il governo Draghi". Lo ha detto il governatore ligure e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico di UniGe. "Credo che il centrodestra abbia le carte in regola per giocare la partita da protagonista - ha spiegato - è chiaro che dovrà farlo con grande spirito di collaborazione e con la capacità di forza di governo che dovrà dimostrare anche nella prossima legislatura". (ANSA).