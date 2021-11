Di Maio, con Trattato del Quirinale si rafforza tutta l'Ue

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "La firma del Trattato del Quirinale tra Italia e Francia per una cooperazione rafforzata è un altro passo che muoviamo insieme in un percorso comune. Un percorso europeo, che guarda al futuro con lungimiranza. L'amicizia e i rapporti tra i nostri due Paesi si fanno così ancora più strutturati, e a rafforzarsi sarà anche tutta l'Ue. Abbiamo a cuore il progresso del progetto europeo e l'impegno per dare il nostro contributo è massimo. Rafforzare i nostri legami per rafforzare tutta l'Unione, affinché sia ancora più solida e competitiva: ecco l'obiettivo". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. (ANSA).