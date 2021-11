Covid:Mandelli, serve cautela, non conosciamo nuova variante

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "L'unica strada è vaccinare. Dobbiamo proseguire con le terze dosi, perché è vero che siamo in una condizione migliore rispetto ad altri Paesi, ma questo non vuol dire che possiamo stare tranquilli. Non conosciamo la variante sudafricana in arrivo, serve la massima cautela". Così a Coffee Break, in onda su La7, il vicepresidente della Camera e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli che poi ha proseguito: "Siamo favorevoli all'apertura delle terze a tutti coloro che hanno completato il primo ciclo vaccinale da 150 giorni, a prescindere dai limiti di età. E sono convinto che con le risorse messe in campo per le immunizzazioni, i risultati arriveranno presto". (ANSA).