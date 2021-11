Covid:De Petris,contro variante sudafricana serve stop brevetti

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Le Borse che crollano per la variante sudafricana del Covid sono il sintomo della follia di un sistema che mette le esigenze del profitto al di sopra di tutte le altre. E' evidente che se la vaccinazione non arriverà in tutto il mondo, il virus continuerà a correre e a mutare, col rischio di diventare più micidiale e di aggirare i vaccini.

Eppure da mesi resistenze di ogni tipo, mosse solo dall'esigenza di difendere i profitti di Big Pharma, impediscono di prendere le misure necessarie per estendere la vaccinazione anche nei Paesi poveri, nei quali la quasi totalità della popolazione non è vaccinata". Così la capogruppo di LeU al Senato, Loredana De Petris.

"La sospensione della proprietà intellettuale dei vaccini, il supporto immediato in termini di know-how e di aiuto per la campagna di vaccinazione nei Paesi che ne hanno bisogno sono passi che bisognava aver fatto già da mesi - aggiunge - Invece si continuano a promettere vaccini gratuiti che poi non vengono inviati, usando la falsa promessa come alibi per non sospendere la proprietà intellettuale. E' una prova non di miopia, ma di assoluta cecità. La terza dose nei Paesi ricchi servirà a poco, se nel resto del mondo si permette al virus di circolare liberamente e mutare, perché il virus non conosce confini".

(ANSA).