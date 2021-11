Salario minino: Conte, leader partiti diano risposta chiara

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Ho un messaggio per tutti i leader delle forze politiche che siedono in Parlamento. Una domanda che esige una risposta chiara: volete alzare e rendere dignitosi gli stipendi degli italiani? Volete dare un segnale a chi dopo tanti sacrifici, anni di studio e sforzo quotidiano vede ancora calpestata la sua dignità con paghe da 3 o 4 euro l'ora? Possiamo farlo già domani: in Parlamento c'è la proposta del Movimento 5 Stelle" sul salario minimo. Così Giuseppe Conte in un post in cui rinnova l'appello lanciato ai partiti a votare la proposta del M5s sul salario minimo, come fatto in Europa.

"Sulla necessità di questo strumento noi non abbiamo mai cambiato idea e anche in Europa, oltre che in Italia, ci siamo battuti con i nostri rappresentanti, con impegno e dedizione. E abbiamo centrato il risultato che era nel nostro programma per le Europee: oggi la plenaria del Parlamento europeo ha dato il via libera al salario minimo. Basta perdere tempo, alziamo i salari!". (ANSA).