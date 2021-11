Pnrr:Draghi,occasione straordinaria per investire sul futuro

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Voglio mandarVi il mio saluto in occasione della prima riunione del "Tavolo Permanente per il Partenariato Economico, Sociale e Territoriale". Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'occasione straordinaria per investire nel futuro dell'Italia e per rendere il nostro Paese più moderno, equo e sostenibile. Il suo successo dipende dalla collaborazione di tutti: parti sociali, enti territoriali, società civile". E' quanto scritto in un messaggio del presidente del Consiglio Mario Draghi.

"Il Tavolo Permanente permette una consultazione attiva e costante per migliorare l'attuazione del Piano, rimuovere eventuali ostacoli, accelerare la sua realizzazione.

Vi ringrazio per il Vostro contributo e Vi auguro un confronto costruttivo", conclude il premier. (ANSA).