Migranti: Fico, inaccettabile usare uomini per politica

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Usare degli esseri umani per fare pressione politica è inaccettabile; le immagini di queste settimane ci colpiscono profondamente e impongono una reazione comune". Lo afferma il Roberto Fico riferendosi alla situazione al confine Polonia-Bielorussia.

"La vita e la dignità delle persone deve essere, sempre, il paradigma europeo, il paradigma della nostra unione. Non si possono lasciare soli i Paesi chiamati a gestire un fenomeno così complesso come le migrazioni, così come, proprio per questa complessità, non si può pensare di risolverlo erigendo muri e calpestando la dignità delle persone". (ANSA).