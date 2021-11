Manovra: Salvini, ora giù bollette tagliando sprechi Reddito

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Dopo il taglio delle tasse, è urgente abbassare i prezzi delle bollette di luce e gas risparmiando sugli sprechi del Reddito di cittadinanza. Oggi il costo dell'energia elettrica in Italia ha toccato livelli record". Così su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini dopo che maggioranza e governo hanno trovato una intesa al tavolo al Mef sugli 8 miliardi per il calo delle tasse in manovra. (ANSA).