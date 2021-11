Covid: Afp, 1,5 milioni di vittime in Europa

(ANSA) - PARIGI, 25 NOV - Sono 1,5 milioni le persone morte a causa del Covid in Europa dall'inizio della pandemia, secondo un calcolo dell'agenzia France Presse basato su fonti ufficiali. Il numero di vittime (1.500.105) è in aumento da metà luglio (4.210 al giorno in media negli ultimi sette giorni, +1% in una settimana) nel continente, ancora epicentro della pandemia.

